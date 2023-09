Kuigi ka eelmine FIA president Jean Todt oli rallitaustaga, siis oli selge, et liidu prioriteet oli F1. Selge see, et WRC-l pole lähiajal võimalustki F1-le vastu saada, kuid mõned kuulujutud on vihjanud, et FIA on WRC-le selja pööranud ja keskendub vaid F1-le, siis Ben Sulayem sellega ei nõustu.