Endine treener: Novak Djokovic pole inimene

Eelmisel nädalal USA lahtised võitnud ja endale karjääri 24. suure slämmi tiitli taganud Novak Djokovic sai kiita oma kunagiselt treenerilt, endiselt tippmängijalt Boris Beckerilt. Sakslane arvab, et 36-aastase serblase piiriks on vaid taevas ning et ta pole inimene.