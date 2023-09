FOTOD ⟩ Thierry Neuville jõudis MM-rallilt napilt koju poja sünniks

Neuville’i elukaaslane Déborah Ghys sünnitas paari teise lapse 11. septembril, kelle nimeks sai Luca. «Suur õde Camille teatab põnevusega, et talle sündis väikevend Luca. Meie pere kasvab ja Camille’il on hea meel, et Deborah ja Luca on hea tervise juures,» kirjutas Neuville Instagramis.