WRC-sari jääb ilma olulisest partnerist

Pirelli on WRC-sarja ainsaks rehvivarustajaks olnud 2021. aastast alates, kuid pärast järgmist hooaega astuvad nad sarjast tagasi.

«Pirelli pole esitanud kandidatuuri, et varustada WRC-sarja aastatel 2025-2027. Selle tulemusena lõpetab Itaalia firma oma partnerluse WRC-sarja ainuvarustajana, olles saavutanud kolm aastat tagasi püstitatud eesmärgid, kui praegune leping algas,» seisab Pirelli pressiteates.

Juulis teatas Rahvusvaheline Autoliit (FIA), et on kuulutanud välja konkursi, et leida WRC-sarjale aastateks 2025-2027 rehvivarustaja. Sellele kandideerivad Prantsusmaa rehvitootja Michelin ja India rehvitootja MRF.