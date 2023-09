Leedu võtab Venemaal esinevalt uisulegendlit kodakondsuse

Drobiazko on küll Venemaalt pärit, kuid sai 1993. aastal Leedu kodakondsuse ja esindas sportlaskarjääri jooksul just Balti riiki. Tema karjääri tipphetkeks oli 2000. aasta MMil võidetud pronksmedal.

Kuigi tal on veel Leedu kodakondsus, siis mitte enam kauaks. Nimelt on Venemaal elav Drobiazko pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud sünnimaal esinemist ja seetõttu andiski Leedu kodakondsuskomisjon presidendile soovituse, et too võtaks endiselt sporditähelt kodakondsuse.