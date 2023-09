Ronaldo kaebab Juventuse kohtusse

Itaalia meedia teatel on Juventus jätnud Ronaldole maksmata 20 miljoni euro jagu palgaraha. Kuuldavasti pärineb see summa pandeemia ajast, mil Juventusel oli rahaliselt raskusi. Osapooled leppisid kokku, et palk laekub Ronaldole siis, kui jalgpalliklubil on rahaliselt paremad ajad, kuid palka pole Ronaldo tänaseni kätte saanud.