Oslo maratoni võitja sai disklahvi

Nimelt tuvastasid võistluste kohtunikud, et maratoni 2:25.24ga läbinud Brkineh lõikas rajal mitut kurvi. «Isikutasandil oli see keeruline otsus, aga reeglid on selged. Sa pead jooksma rajal. Kunagi ei ole lõbus kedagi diskvalifitseerida, kuid kahjuks pole see esimene kord, kui midagi sellist juhtus,» lausus võistluste direktor Edwin Ingebrigtsen.