Rasmus Mägi tegi Teemantliiga finaaletapil elu teise tulemuse

Mägi lõpetas jooksu ajaga 47,99, mis andis talle seitsmenda koha. Kiiremini on Mägi elus jooksnud vaid korra, kui püstitas eelmisel suvel 47,82ga isikliku rekordi. Tema tänavuse hooaja tippmark pärines Eesti meistrivõistlustelt, kus 31-aastane tartlane sai kirja 48,04.

Finaaletapi võitis ameeriklane Rai Benjamin, kes püstitas 46,39ga maailma hooaja tippmargi, mis ühtlasi tähistab Teemantliiga rekordit. Kõigi aegade edetabelis on see kiiruselt neljas jooks. Mehe isiklik rekord on 2021. aastal joostud 46,17.