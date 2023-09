Rasmus Mägi: tahtnuks juba hooaja alguses alla 48 sekundi joosta

«Ajalises mõttes kindlasti hea, hooaja lõppu sain veel alla 48 sekundi joostud. See loob sellise parema fooni peale puhkust uue hooaja ettevalmistuseks. Tegelikult tundsin, et sellise ajaga oleks võinud hooaega alustada, aga eks neid väljakutseid selle hooaja jooksul oli omajagu,» ütles Mägi ERRile antud intervjuus.

Ehkki Mägi sai kutse minna finaaletapile võistlema alles kolmapäeval ja ta jõudis USAsse alles paar päeva enne võistlust, jäi ta kerge haigusevimma kiuste otsusega rahule. «Mul on hea meel, et selle võimaluse vastu võtta otsustasin. Siin Haywardi staadionil jooksmine on alati eriline kogemus, sain veel ennast korra proovile panna,» lisas 31-aastane Mägi.