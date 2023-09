Etioopia tippjooksjad Yomif Kejelcha ja Talehun Bekele polnud sellega sugugi rahul. Nad kahtlustava, et võistluste korraldajad valisid 3000 meetri distantsi üksnes sellepärast, et Norra staar Jakob Ingebrigtsen seda soovis.

«Nende hinnangul on absurdne, et võistlustele koha saamiseks tuli joosta 5000 meetrit, kuid finaaletapil oli kavas 3000 meetri jooks. Ja seda üksnes seetõttu, et Ingebrigtsen eelistab joosta 3000 meetrit. Nad on väga õnnetud,» lausus Etioopia jooksjate agent Gianni Demadonna.