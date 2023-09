Olümpiapiletit jahtiv Heiki Nabi: tunnen, et olen maailma tippudega võrdne

«Eriti heaks peaks seda viimast laagrit Gruusias, mis oli peaaegu kolm nädalat pikk ja sai igasugust arengut, nii vastupidavuses, jõus kui ka maadluspooles. Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kui ma saavutan võrdsuse treeningutel, tunnen, et olen maailma tippudega võrdne ja suudan maadelda, aga tiitlivõistlus on hoopis teine asi. Minu viimane MM oli neli aastat tagasi, 2019. aastal, see kõik on minu jaoks kauge teema, aga loodan, et kogemust mul on ja suudan selle maksma panna,» ütles Nabi intervjuus ERR spordile.