Klubikorvpalli hooaeg on kohe algamas ning suisa pooled meie meistriliiga klubidest löövad tänavu kaasa ka väljaspool Eestit-Lätit. Valitseva meistri BC Kalev/Cramo tegemistest on juba olnud juttu, ent piisavalt ambitsioone on ka ülejäänud kolmikul. Mida oodata Pärnult, Tartult ja Keilalt?