Jumbo-Visma tuli Hispaaniasse suurte sihtidega. Hollandi tiim soovis saada esimeseks võistkonnaks, kes on aasta jooksul suutnud võita kõik kolm suurtuuri. Itaalia velotuuril võidutses Primož Roglič, Tour de France’il Jonas Vingegaard.

Mõlemad olid kohal ka Hispaanias, kuid lõpuks läksid asjad nii, et nad tegid tööd selle nimel, et aidata oma tavapärane abimees ise pjedestaali kõrgeimale astmele. See oli üllatuseks nii rattaekspertidele kui ka ilmselt asjaosalistele endile.