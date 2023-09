FOTOD ⟩ Pirital mälestasid rallisõbrad 18 aastat tagasi hukkunud Märtini kaardilugejat

«Niisiis, ma tahan, et sa võtaks endaga taevasse kaasa ainult head mõtted rallist ja ära kunagi meenuta sinuga juhtunud õnnetust,» jätkas väike tüdruk kirja, mis Walesi rallil traagiliselt hukkunud Michael Parki eilsel matusetalitusel ette loeti.

«Kõik on sinu pärast nii mures,» läks kiri edasi. «Ja kuigi inimesed ütlevad, et oled surnud, jääd sa alatiseks minu isaks, kes on elus kogu oma hiilguses.»