Sporditäht kadus koos emaga kui tina tuhka

Browni perekond teatas endise sportlase ja tema ema Myrtle Browni kadumisest laupäeval, kuna neil ei õnnestunud kummagagi ühendust saada. Maywoodi politseijaoskond teatas, et seejärel alustati suuroperatsiooni nende leidmiseks. Maywood on miljonilinna Chicago eeslinn.

Myrtle Browni surnukeha leiti nüüd tema enda kodu tagant oja äärest. Lahkamise järel tuvastati, et 73-aastane naine suri rünnaku tagajärjel, kui said mitmeid raskeid vigastusi. Politsei on algatanud mõrva uurimise, teatasid CNN ja NBC.