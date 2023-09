15. september oli tähtaeg, mil Rahvusvaheline autoliit (FIA) lõi lukku järgmise rehvitarnija konkursile registreerimise. Ootamatult selgus, et tavaliselt WRC tiimidele oma toodangu pakkumisest huvitatud Pirelli otsustas mitte osaleda.

Prantsusmaa portaal AutoHebdo kirjutab, et veel Akropolise rallil Kreekas levisid spekulatsioonid, millised rehvitarnijad on oma nime kirja pannud. Väidetavalt polnud siis veel kuulda, et Pirelli ei kavatsegi konkursil osaleda.