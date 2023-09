Zirk on olümpia osas enesekindel: kui ei usuks iseendasse, siis peaksin prillid kohe varna riputama

Ebatraditsiooniliselt alustas 24-aastane eestlane tänavust hooaega hoopis kõrgmäestikulaagriga, kus ta treenib koos Tokyo olümpial 100 meetri liblikujumises pronksmedali võitnud Šveitsi ujuja Noe Ponti ja tema treeninggrupiga.

«Kuna minu treeninggrupi sportlastel on tänavu erinevad hooaja plaanid, siis otsustasime treeneriga, et teen hooajale teistsuguse sissejuhatuse kui varasemalt. Noe on üks maailma parim ja mitmekülgseim liblikujuja ning kuna oleme pikalt koos võistlenud ja tunneme teineteist hästi, siis ühildasime oma hooaja alguse.

Teadsin, et ta alustab hooaega mäestikulaagriga ja see sobis ka minu plaanidega. Olen juba ka sellises punktis oma karjääris, et ma tunnetan päris hästi, mida mul treeningutel on vaja kätte saada,» selgitas Zirk pressiteates.

Fookus Pariisi olümpiamängudel

Vaadates tagasi ebaõnnestunud suvisele MM-ile on Zirk treeneriga teinud põhjaliku analüüsi ja korrektiive treeningplaani. «Usun, et eelkõige tuleb vaimselt olla rohkem boheemlikum ning nautida kogu protsessi rohkem,» analüüsis ujuja. «Mind ootavad eraelus ees mitmed uued, positiivsed ja põnevad väljakutsed ning see hooaeg saab igas mõtte olema väga omapärane.»

Tokyo olümpial 13. koha saavutanud Zirk on enesekindel, et õigeid valikuid tehes on Pariisis võimalik saavutada veelgi kõrgem koht. «Kui ma ei usuks iseendasse ja enda võimetesse, siis peaksin prillid kohe varna riputama,» märkis Tartust pärit sportlane.