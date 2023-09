Uue Subaru WRX mudeli tutvustamine tänavu augustis. Võimalik, et mõne aasta pärast näeme sarnast autot sõitma ka ralli MM-sarjas.

Viimase MM-ralli ajal Kreekas vihjas Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Mohammed Ben Sulayem, et uue autotootjana võib lähitulevikusk WRCga liituda Subaru. Kuigi seni on tegemist olnud pelgalt jutuga, siis nüüd ennustas DirtFishi ajakirjanik David Evans, et kui Subaru saab Toyotalt oodatud tehnilist abi, siis ei näe ta põhjust, miks ei võiks Subaru MM-sarjaga liituda juba 2025. aastal.