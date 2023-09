Ogier vastas Hyundai kohta käivatele kuulujuttudele

Pärast viimase MM-tiitli võitmist 2021. aastal otsustas Ogier jätkata WRC-sarjas sõitmist poole kohaga. Intervjuus Motorsport.comile lausus prantslane, et täiskohaga sõitmine ei paku talle jätkuvalt huvi.

Hoolimata sellest, kui uskuda spekulatsioone, tunneb Hyundai prantslase vastu siiski huvi. On ju Ogier tõestanud, et kuulub jätkuvalt WRC-sarja teravaimasse tippu. Tänavu on ta osalenud kuuel rallil ning võitnud neist kolm.