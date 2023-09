Venelased osalevad maadluse MMil, maailma alaliit rikub enda tehtud reegleid

Kuhu kadus üks maadleja? Vabamaadluse kehakaalu kuni 79 kg autasustamisel lahkus pildi tegemise ajaks pjedestaalilt ukrainlasest pronksimees Vassõl Mõhhailov. Järele jäid grusiin Vladimeri Gamkrelidze (vasakult), Venemaa esindaja Ahmed Usmanov ja iraanlane Mohammad Nokhodilarimi, kes said vastavalt hõbeda, kulla ja ühe kahest pronksist.

Belgradis peetaval maadluse MMil on meie pilgud suunatud mõistagi sellele, kas Epp Mäe, Heiki Nabi ja/või keegi kolmas suudab võita medali või teenida pileti järgmisel aastal peetavatele Pariisi olümpiamängudele, kuid suures plaanis on kõne all Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine sel võistlusel. Nad võidavad juba medaleid ja samas ukrainlased lahkuvad pjedestaalilt.