Välbe on Putiniga eri meelt: mina oma arvamust ei muuda

Nimelt on Välbe hinnangul, et Venemaa sportlased ei peaks 2024. aasta Pariisi olümpial võistlema, kui neil ei lubata seda teha oma lipu all.

Putin seevastu ütles möödunud nädalal, et Venemaa peaks esikohale seadma sportlaste huvid. «Peame käituma sportlaste huvides. See otsus on nende endi teha,» lausus Putin.

Välbe ei taha presidendiga kuidagi nõustuda. «Me ei peaks minema olümpiale ilma oma lipu või hümnita. Mina oma arvamust ei muuda,» teatas ta.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) pole veel otsustanud, kas Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse Pariisi võistlema.