1976. aastast peetaval mõõduvõtul osaleb tänavu ka kaks eestlast: Risto Lillemets (isiklik rekord 8156 punkti) ja Kristjan Rosenberg (8299). Kokku on stardinimekirjas 18 dekalteeti, nende hulgas eelmisel kuul Karel Tilga eest MMi pronksi napsanud Lindon Victor (8765).

Grenada esindaja on ka selgelt kõige tugevama isikliku tippmargiga. Üle 8500 punkti on kogunud ka Kai Kazmirek (8580). Rosenbergist kõvema rekordiga on vähemalt võistluse eel ka Manuel Eitel (8351), Devon Williams (8345), Paweł Wiesiołek (8333), Ondrej Kopecky (8310), Thomas van der Plaetsen (8430) ja Rik Taam (8326).