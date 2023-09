Hyundail on hooaja lõpusrigeks paigas selge siht

Lõuna-Korea autotootja on tänavu võitnud kümnest etapist vaid ühe. Üldarvestuses jäädakse Toyotast maha 91 punktiga. Hyundai on tänavu arenenud, aga konkurendid samuti. Tiimi tehnikadirektori François-Xavier Demaisoni sõnutsi on neil veel kasutada kolm jokkerit, aga neid ei kasutada masina kiiruse parandamiseks.