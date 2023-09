Audentese vastulause: treenerid on käitunud lastega ebaeetiliselt ja ebaseaduslikult

Audentes ei jäta ühtegi last ukse taha. Vastupidi, Audentes on pingutanud selle nimel, et leida lastele lühikese ajaga uued treenerid ja avada grupid olukorras, kus nende treenerid otsustasid lahkuda uude klubisse. Kurvaks teeb loo fakt, et lahkunud treenerid reklaamisid lastele ja nende vanematele, et treeningud jätkuvad samadel aegadel ja samas kohas, kust nad ise olid just lahkunud. Tulemuseks on kahetsusväärne olukord, kus treenerid viisid sajad lapsed ja lapsevanemad eksiteele ega öelnud neile, et Audentesest lahkudes ei ole neil enam kohta, kus treeninguid anda.