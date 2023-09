Evans rääkis taskuhäälingus, et Wilson püüab praegu teha endast kõik, et leida M-Spordile vajalik eelarve jätkamaks ralli MM-sarjas ka 2024. aastal ja edaspidi. Seetõttu on nende tegevus sõitjateturul jäänud tahaplaanile.

«Praegu on käinud palju arutelusid M-Spordi teemal: mida teeb Ott Tänak, mis Suurbritannia meeskonnast üldse saab. Rääkides Malcolmiga [Wilson], siis tiimi peamine eesmärk on püsida seal kus nad on (WRCs – toim.) Sõitjad on hetkel teisejärgulised,» ütles Evans «Spin the Rallypodis».