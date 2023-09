Tokyo olümpial ujumises kahekordseks olümpiavõitjaks tulnud venelane Jevgeni Rõlov on Ukrainas toimuvas sõjas toetanud selgelt Vladimir Putinit. Ilmselt ei näe me 26-aastast venelast mingilgi juhul Pariisi olümpial, sest pigem on ta nõus suurvõistlusest loobuma, kui et mõistaks agressioonisõja hukka.