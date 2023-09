Elustamist vajanud profirattur jätab karjääri pooleli

Belglane on pärast seda saanud haiglast lahkuda ja talle paigaldati südamestimulaator. «Ma saan aru, et mul on uskumatult vedanud. Asjad oleksid võinud teisiti kujuneda, kui ma poleks nii kiiresti head abi saanud. Praegu on minuga kõik korras, kuid olen leppinud tõsiasjaga, et see on minu profikarjääri lõpp,» teatas Van Hooydonck.