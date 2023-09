Kuluaarides liiguvad jutud, et Ferrari olnud Hamiltoni teenetest huvitatud, kuid seda juhul, kui ta poleks Mercedesega uut lepingut sõlminud. «Võib-olla on ta teadlik sellest, mis Mercedesega tulevikus juhtuda võib, ja ta on õnnelik, et saab oma tuleviku seal veeta,» ütles Herbert The Mirrorile.