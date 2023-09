Kaugel ei ole aeg, kui algamas on murdmaasuusatamise MK-sari. Kahekordne maailmameister Maja Dahlqvist on aga enne hooaja algust ahastuses, sest tema ameeriklasest elukaaslast Kevin Bolgerit ei lubata Euroopasse. Põhjus seisneb selles, et Bolger on ära kasutanud turistiviisaga lubatud päevad ning Rootsi ei väljasta talle uut viisat. Seeläbi on sattunud ohtu ka USA koondisesse kuuluva Bolgeri MK-hooaeg.