BLOGI ⟩ Lohutusringis Aafrika meistri paremust tunnistanud Nabi langes MMil konkurentsist

Poolfinaalis saatiski edu Nabi kindlalt seljatanud Kayaalpi. Türklasest maailmameister pidi küll võrreldes veerandfinaaliga Mengi vastu oluliselt kauem matil olema, ent võit saabus ikkagi. 3:1 võiduga pääses tiitlikaitsja MM-finaali ning see tähendas, et Nabil õnnestub lohutusringide kaudu heidelda pronksmedalile.