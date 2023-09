Veerandfinaalis langenud Nabi teenis võimaluse jätkata jahti MM-pronksile

Vaatamata kaotusele püsib Nabil lootus heidelda pronksmedalile. Selleks tuleb Kayaalpil jõuda finaali, ent kaheksa parema seas näidatu põhjal võiks see olla pigem vormistamise küsimus. Poolfinaalis läheb viiekordne maailmameister vastamisi hiinlase Lingzhe Mengiga, kes oli omakorda 3:1 üle Gruusia maadlejast Iakob Kajaiast.

Poolfinaalis saatiski edu Nabi kindlalt seljatanud Kayaalpi. Türklasest maailmameister pidi küll võrreldes veerandfinaaliga Mengi vastu oluliselt kauem matil olema, ent võit saabus ikkagi. 3:1 võiduga pääses tiitlikaitsja MM-finaali ning see tähendas, et Nabil õnnestub lohutusringide kaudu heidelda pronksmedalile.