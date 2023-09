Rallit.fi uuris Kreeka MM-rallil toimunud intervjuus, kas Abiteboulile meeldiks, kui Tänak tiimi tagasi tuleks. «Austan väga Ott Tänakut, aga austan ka Kalle Rovanperät, Elfyn Evansit ja Sebastien Ogierit, kellega meid on ka kuulujuttudega seostatud.

Rallimaailm on tõesti väike, seega on loomulik, et kõik räägivad kõigiga tulevikust. Vaatame veidi hiljem, mis saama hakkab,» vastas Abiteboul. Keda te oma meeskonda tahaksite, küsis ajakirjanik. «Ma ei räägi sulle. Ma tean vastust, aga ma ei ütle seda välja.»