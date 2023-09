Laskesuusakoondis killustus veelgi, Talihärmal paluti rahvusesinduse juurest lahkuda

Kuigi Lindinger pole varem peatreenerina tegutsenud, on ta pikaaegse kogemusega treener ja sporditeadlane, kes on töötanud nii Austria, Norra kui ka Rootsi murdmaakoondiste juures. Veel on ta treeninud Venemaa laskesuusatamise naiskonda ja valgevenelasest neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.