Rallimaailmas on vakantne töökoht, millest Tänak ja Ogier ütlesid ära

WRC-sarja korraldaja on viimase poolaasta jooksul andnud mõista, et ralli MM-sarja ootavad ees muutused. Millised need täpselt on, pole veel teada, kuid nad soovivad saada ka sõitjate ja kaardilugejate arvamust. Just seetõttu otsitakse rallimeeste esindajat, kuid sooviavaldusi pole laekunud.