Neljakordne laskesuusatamise maailmameister Dorothea Wierer on viimastel aastatel vihjanud, et võib sportlaskarjäärile joone alla tõmmata. 33-aastane itaallanna on tuleval talvel kindlasti rajal, kuid see võib jääda tema viimaseks hooajaks. Sealt edasi tuleb tal otsustada, kas ta kavatseb võistelda kuni Milano taliolümpiani, mil ta oleks 35-aastane.