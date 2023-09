Verstappen taastas Jaapanis Red Bulli ülemvõimu

25-aastane Verstappen jahib oma kolmandat järjestikust MM-tiitlit ning punktitabelit vaadates võib öelda, et see on vaid vormistamise küsimus. Sellest hoolimata tabas Red Bulli eelmisel nädalal Singapuris tagasilöök, kui Verstappen ja tiimikaaslane Sergio Perez jäid kvalifikatsioonis kümne parema seast välja.