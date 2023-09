Keila korvpalliklubi vallandas Peep Pahvi

Keila Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein teatas pressiteates, et esindusmeeskonna majandamine peab toimuma Keila Korvpallikooli koosseisus, et tagada professionaalne, läbipaistev ja jätkusuutlik tegevus. Sellest hoolimata esitas peatreener Pahv korvpallimeeskonna toetajatele arveid tema enda kontrolli all oleva MTÜ Keila Basket nimel ning kogus toetussummasid Korvpallikooli asemel sinna.