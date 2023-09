Olümpiavõitjad kogusid raha, et osta Vene armeele lahingvarustust

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS kirjutab, et 2012. aasta võidukasse koondisesse kuulunud Taras Htei, Sergei Tetjuhhin, Dmitri Ilinihh ja Nikolai Apalikov ja teised võrkpallurid kogusid 21. aprillist kuni 8. septembrini 4,5 miljoni rubla (umbes 43 400 eurot), mille eest soetati sõduritele riietust, kuulikindlaid veste, esmaabikomplekte, generaatoreid ja isegi üks sõiduk. Lisaks toetati sõdureid ka lahingmoonaga.

Donetski oblast on suures osas kuulunud Venemaa toetatud separatistidele juba 2014. aastast, kuid viimasel ajal on seal toimunud verised lahingud, sest ukrainlased proovivad ala tagasi võtta.

Rahvusvaheline võrkpalliföderatsioon (FIVB) ütles, et pole sellisest tegevusest teadlik, kuid rõhutas, et on selgelt sõja vastu.