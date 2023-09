Eesti naisjalgpallurid püüavad teha seda, mida mehed pole veel suutnud

Kui meestele on Rahvuste liigas neli tugevusgruppi (liigad A kuni D), siis naistel kolm. C-liigasse kuuluva Eesti koondise siht on tõusta B-liigasse. Tegemist on ka väikese intriigiga, sest meie meesjalgpallurid pole Rahvuste liigas seni C-grupist ülespoole ehk Vana Maailma 32 parema hulka kerkida suutnud.

Eesti naiskonna teised alagrupivastased on Iisrael ja Armeenia. Grupi soosik on maailma edetabelis 70. kohal asuv Iisrael. Eesti ja Kasahstan on kõrvuti, vastavalt 98. ja 99. kohal. Armeenia on FIFA edetabelis Euroopa riikides eelviimasel, 143. kohal. Ent mõni väikeriik pole naiste seas seni mängima hakanudki.