Eesti noorrattur jäi EMil esimesena medalita

Neljanda kohaga leppima pidanud Mihkels kiitis koondisekaaslaseid ning tõdes, et peale sellist võistlust on kahju, et end medalile ei suutnud spurtida. Samas tunnistas eestlane, et kolmanda koha teeninud prantslane oli selgelt teisest klassist. «Kutid tegid väga head tööd, et mind Vambergi ringidele jõudes positsioonile aidata. Edasi sain juba ilusti ise hakkama,» rääkis Mihkels. «Ühel hetkel, kui tekkis ohtlik minek, kus ma sees polnud, ilmus Lauri [Tamm] jälle kohe välja ja vedas grupi järgi. Tõesti super töö! Tunnen end natuke halvasti, et ei suutnud seepärast medalit võtta, kuid polnud varianti. Võib-olla maksin lõpus natuke lõivu, sest olin igal ringil üpris aktiivne ja minekutes sees, mis lõpuks kuhugi ei läinud.»