Möödunud aasta lõpus avalikustas Toyota, et töötab Rally2-auto kallal ja sel hooajal on tehtud kõvasti tööd, et masin oleks võimalikult kiire. Jaapani autotootja eesmärgiks on alati olnud, et masin saaks 2024. aastal võistlema hakata ja Toyota rallitiimi tehnilise direktori Tom Fowleri sõnul on see plaan hetkel täitumas.