Keila jäi ühes Pahviga hoobilt ka nimisponsorist ilma

Keila Korvpallikooli tegevjuhi Tarmo Heina sõnul kaotasid nad usalduse seoses esindusmeeskonna sponsorrahade suunamisega Pahvile kuuluvasse mittetulundusühingusse MTÜ Keila Basket.

Kevadel istusid Korvpallikool, Keila linna ja Pahv laua taha ning arutasid tulevikuplaane. Kuna Korvpallikoolil oli õigus meistriliiga meeskond enda kontrolli alla võtta, siis nii ka kokku lepiti. «Jäi jutt, et eri osapooled toovad raha sisse. Mina võtsin oma sponsorid, kes mul olid, ja otsisin mõned uued juurde. Tegin neile arved MTÜ Keila Basketi alt. Nüüd pidi Korvpallikooli poolt tulema mulle arve. Tahtsin raha üle kanda, kuid nad ütlesid, et niimoodi ikka ei saa,» andis Pahv mõista, et Korvpallikool keeldus talle arve tegemisest. Pahv maksab nüüd toetajatele raha tagasi.

Coolbet andis oma kodulehel teada, et esialgse kokkuleppe kohaselt pidi Keila korvpalli esindusmeeskond kahel järgneval hooajal kandma nime Keila Coolbet, kuid nüüd otsustati koostöö lõpetada.

«Täna avaldatud uudis Keila klubi sisemiste konfliktide kohta, mis päädis senise peatreeneri Peep Pahvi klubist lahkumisega, on kahtlemata kahetsusväärne. Kes Eesti korvpalli jälgib, teab, et Peep ei olnud Keilas vaid peatreener, vaid sisuliselt ka klubi nägu, kes tegeles muuhulgas ka sponsorite otsimisega. Ka Coolbeti ja Keila koostöö puhul oli just Peep Pahv esimene ja ainus kontakt, kellega arutasime lepingu detaile ning kes pidi olema keskne isik ka meie ühistes plaanides nii sisutootmise kui kõige muu jooksva osas. Seega pidime tänase uudise valguses arusaadavalt otsa vaatama ka enda tulevikuplaanidele,» kommenteeris otsust Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla.