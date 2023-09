Kauaaegne Eesti koondise käsipallur, praegu klubi HC Tallinn juhtiv Risto Lepp on heas mõttes hullumeelne tüüp, kel suure osa ööpäevast täidab sport kümnel erineval moel. Ta sõlmis aasta alguses ühe sõbraga kihlveo, et teeb aasta jooksul iga päev vähemalt ühe postituse Facebooki. Neis postitustes on ta väga avatud ning neid mõtteid on huvitav lugeda.