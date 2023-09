Evansi kaardilugeja leidis endale uue töökoha

«Minu nimi toodi välja ja otsustasin töökoha vastu võtta. Oleme võistlejatena sellisest asjad puudust tundnud. Tunneme, et me peaks olema rohkem esindatud aruteludes, sest mõnedel meist on päris head ideed. Lisaks tõstavad pead mitmed noorsõitjad, kellel on häid ideid. Tahtsime, et meie häält oleks rohkem kuulda,» ütles Martin.