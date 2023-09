Lillemets seekord 8000 punkti piiri ei alistanud, Rosenberg katkestas

Teine päev

Lillemets tuli teivashüppele peale kehvalt läinud kettaheite pealt ja kahjuks nukker seeria jätkus. Eestlasel õnnestus lõpuks ületada vaid kõrguse 4.67 ja sellega sai ta ala kokkuvõttes üheksanda koha. Olgu mainitud, et Lillemetsal on rekordiseeriast all 5 meetrit ja isiklik rekord on tal teivashüppes 5.02.