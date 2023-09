Suurbritannia väljaande The Guardiani teatel ootab de Gea tippklubide pakkumisi, ent tal on ka kindlad nõudmised. Nimelt soovib ta olla mõnes Euroopa tippklubis esikinnas, et endale võimalikult palju mänguaega saada. Kui säärast pakkumist ei saabu, siis kaalub hispaanlane karjääri lõpetamist.