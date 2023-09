Fury ja Ngannou lähevad vastamisi 28. oktoobril Saudi Araabias, ent sõnasõda algas juba oluliselt varem. Nimelt on Kameruni päritolu Ngannou veendunud, et Fury tegeleb matši ajal pettusega.

«Tyson on tõeline trikimees, kui rääkida tema poksikinnastest. Ma usun, et ta tegeleb pettusega. Olen kuulnud mitmeid inimesi rääkimas sellest, et tema poksikindad pole piisavalt paksud ega kaitse vastast,» lausus Ngannou Joe Rogani taskuhäälingus.