Norra murdmaasuusatamine on kuristiku äärel? Kläbo: nad võivad kõik hävitada

«Ma loodan, et ei pea tulevikus rahvuskoondise kutsest keelduma. Rahvuskoondis on hea asi, aga seal peaksid prioriteediks olema sportlased,» rääkis viiekordne olümpiavõitja.

«Alaliit peaks mõistma, et sportlastel on samuti mõned õigused ja on tähtis, et sportlased saaksid käituda vastavalt oma väärtustele. Sellised asjasd on minu jaoks täthsad, et ma saaks lepingu sõlmida,» rõhutas suusatäht.