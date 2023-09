Autoralli MM-sarjas võistleb hetkel ainult kolm autotootjat. Nendeks on Toyota, Hyundai ja Ford, kuid viimane neist osaleb läbi eratiimi M-Spordi, millele pakutakse tehasetuge. Nõnda on palju räägitud sellest, et sarja seisu parandamiseks oleks vaja uusi tootjaid.