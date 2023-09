Ralliajakirjanik: 2025. aastal võib WRCs olla vaid kaks tiimi

Nimelt sõlmisid tiimid WRC promootoriga Rally1-autode tuleku puhul lepingu, et vähemalt 2024. aastani püsitakse sarjas. Wuorela sõnul on selle lepingu rikkumise trahv piisavalt suur, et M-Sport peab hoolikalt kaaluma, millal täpselt sarjast lahkuda.

Tiimi seis on keeruline ka seetõttu, et Ford pakub rahaliselt M-Spordile väga väikest tuge, sisuliselt on makstava summa puhul Wuorela sõnul tegu formaalsusega. Samas on M-Spordi omanik Malcolm Wilson ralli fanaatik ja seetõttu ei soovi ta väga WRCst lahkumise otsust vastu võtta.